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Газета.ру

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Гепатолог Вялов: люди путают воспаление кишечника с непереносимостью лактозы

Гепатолог Вялов: люди путают воспаление кишечника с непереносимостью лактозы

Нередко россияне принимают за непереносимость лактозы заболевание кишечника. После неприятной реакции и тревожных симптомов нужно обязательно пройти обследование, так как по-настоящему от непереносимости лактозы страдает не более 3% населения, заявил НСН гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

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