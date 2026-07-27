Гепатолог Вялов: люди путают воспаление кишечника с непереносимостью лактозы

Нередко россияне принимают за непереносимость лактозы заболевание кишечника. После неприятной реакции и тревожных симптомов нужно обязательно пройти обследование, так как по-настоящему от непереносимости лактозы страдает не более 3% населения, заявил НСН гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.