Вопрос суверенитета России – ни больше, ни меньше К чему приведёт «аутсорсинг» госполномочий иностранным государствам?

В недавнем материале «Диверсия государственного уровня?» говорил о разрушительном для государства процессе – в российских городах Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске официально открываются представительства МВД иностранного государства, Киргизии.
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