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Вопрос суверенитета России – ни больше, ни меньше К чему приведёт «аутсорсинг» госполномочий иностранным государствам?

В недавнем материале «Диверсия государственного уровня?» говорил о разрушительном для государства процессе – в российских городах Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске официально открываются представительства МВД иностранного государства, Киргизии.

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Комментарии
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Александр
Отмазывание -это преступление.Преступления должны пресекаться без оглядки на национальности.
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56 мин.
Одиссей
Увы, но, к величайшему моему сожалению, в ЭТОМ вопросы Киргизия в своем праве. Соглашение от 2017го надо или выполнять ,или расторгать, а МЫ в расторжении не заинтересованы.  Придется действовать в рамках имеющихся правил и норм...
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53 мин.
Александр
Тебе точно к мозгоправу, придурок от рождения.
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45 мин.

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