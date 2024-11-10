Вопрос суверенитета России – ни больше, ни меньше К чему приведёт «аутсорсинг» госполномочий иностранным государствам?

Одиссей

Увы, но, к величайшему моему сожалению, в ЭТОМ вопросы Киргизия в своем праве. Соглашение от 2017го надо или выполнять ,или расторгать, а МЫ в расторжении не заинтересованы. Придется действовать в рамках имеющихся правил и норм...