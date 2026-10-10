19 прекрасных мохнатых котов-идиотов

«И днем и ночью кот ученый…» — это только у Пушкина в сказке бывает, но все мы прекрасно знаем, что домашние коты и кошки иногда просто рвут все рекорды по идиотизму, попадая в самые невероятные места и ситуации.
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