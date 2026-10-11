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Спорт Уик-Энд

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Хасанби БИДЖИЕВ: Глушенков и Соболев в хорошей форме, они и сделали разницу

Хасанби БИДЖИЕВ: Глушенков и Соболев в хорошей форме, они и сделали разницу

Лидеры «Зенита» в полном порядке, а «Краснодару» трудно без Никиты Кривцова «Спорт уик-энд» побеседовал с экс-вратарём московских ЦСКА и «Локомотива», бывшим главным тренером махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиевым.

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