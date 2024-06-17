В Кремле назвали саммит в Швейцарии неспособным испортить отношения РФ с партнерами

Подписи некоторых стран — партнеров России под итоговой декларацией на саммите по Украине в Швейцарии не испортят отношения РФ с этими государствами, заявил 17 июня журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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