Самый плохой день: как избежать проблем и болезней во время полнолуния в ноябре

16 ноября жители Земли станут свидетелями очередного в 2024 году суперлуния. По прогнозам астрономов, ночное светило в эту дату максимально приблизится к нашей планете, что позволит разглядеть яркое астрономическое явление невооруженным глазом.
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