Сорвана попытка устроить судилище над Россией

Россия заявила об официальном бойкоте «эрзац-конференции» в Варшаве @ Александр Река/ТАСС Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета В понедельник в Варшаве открылась двухнедельная так называемая Конференция по человеческому измерению ОБСЕ.
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