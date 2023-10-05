Сорвана попытка устроить судилище над Россией

Россия заявила об официальном бойкоте «эрзац-конференции» в Варшаве @ Александр Река/ТАСС Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета В понедельник в Варшаве открылась двухнедельная так называемая Конференция по человеческому измерению ОБСЕ.