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Свежие комментарии

  • СЭМЭН Иваницкий
    можно и без ее согласия... хватит волоса)))И все в Россию
  • Скиф Туран
    Зачем нам это ОНО?И все в Россию
  • Галина
    Если она (он) считает, что это норм, то зачем скрывать правду?И все в Россию

Народ должен знать настоящих Русских людей, Наших Артистов. ..

Народ должен знать настоящих Русских людей, Наших Артистов. ..

  Если на улице спросить рядового россиянина или белоруса, кто из наших актёров, певцов. писателей активно поддерживает спецоперацию, то назовут, почти наверняка, лишь двоих:  Певца Ярослава Дронова, более известного под сценическим именем Shaman, и писателя Захара Прилепина.

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