Путин рассказал президенту ОАЭ о ситуации вокруг Украины

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном рассказал о положении дел вокруг Украины и ходе специальной военной операции, сообщает Кремль в канале в «Максе».
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