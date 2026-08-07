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FiNE NEWS

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Путин рассказал президенту ОАЭ о ситуации вокруг Украины

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном рассказал о положении дел вокруг Украины и ходе специальной военной операции, сообщает Кремль в канале в «Максе».

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