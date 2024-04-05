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Зловещее предсказание цыганки и шесть мужей: Наталье Кустинской могло бы исполниться 86 лет

Зловещее предсказание цыганки и шесть мужей: Наталье Кустинской могло бы исполниться 86 лет

Сегодня, 5 апреля, заслуженной артистке Наталье Кустинской могло бы исполниться 86 лет. В 1960-1970-х годах она была не только известной актрисой, но и одной из самых прекрасных женщин мира по версии французского журнала Candide.

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