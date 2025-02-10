Онищенко нашел действенный способ, как сократить число абортов в России

Академик Онищенко: только поддержка женщин сможет сократить число абортов Создание условий для женщин и их поддержка в трудных ситуациях должны стать основой политики по снижению числа абортов в России, заявил в беседе с NEWS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии