Хоккеисты сборной Ирана примут участие в сборах в Новогорске

Главный тренер иранской команды россиянин Дмитрий Михайлов заявил, что игроки и представители менеджмента сборной Ирана, выступавшие на чемпионате мира в IV дивизионе, примут участие в лагере развития в подмосковном Новогорске.
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