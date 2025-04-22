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Хоккеисты сборной Ирана примут участие в сборах в Новогорске

Хоккеисты сборной Ирана примут участие в сборах в Новогорске

Главный тренер иранской команды россиянин Дмитрий Михайлов заявил, что игроки и представители менеджмента сборной Ирана, выступавшие на чемпионате мира в IV дивизионе, примут участие в лагере развития в подмосковном Новогорске.

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