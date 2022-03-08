Меньше 1 тысячи приморцев заразились COVID-19 за сутки – это впервые за целый месяц

В Приморье за сутки зарегистрировано 990 случаев заражения COVID-19. Впервые с начала февраля ежедневная заболеваемость коронавирусом не достигла отметки в 1 тысячу человек, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на региональный оперативный штаб.