Пляски и криминальные истории Антона Велиховского

На фоне продолжающегося коммунального коллапса в Московской области в Сеть попали кадры, как утверждается, летней вечеринки, на которой якобы присутствовали крупные чиновники из команды главы региона Андрея Воробьева.
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