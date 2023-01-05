Летевший в Новый Уренгой самолет экстренно вернулся в Тюмень из-за поломки на борту

Летевший в Новый Уренгой пассажирский самолет экстренно вернулся в Тюмень из-за поломки на борту. По имеющимся данным, у воздушного судна вышла из строя система кондиционирования, пишут местные СМИ со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.