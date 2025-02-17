В Госдуме оценили последствия перестановок в силовом блоке Абхазии

Попыткой срыва выборов президента Абхазии может оказаться решение и. о. президента Абхазии Валерия Бганбы об отставке главы службы госбезопасности республики в момент между двумя турами голосования, заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информполитике Олег Матвейчев, 17 февраля сообщает РИА Новости.
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