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Аргументы и Факты

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Багреева: Москва возглавила 30 национальных регионов по итогам 2024 года

Багреева: Москва возглавила 30 национальных регионов по итогам 2024 года

По итогам 2024 года Москва возглавила 30 национальных рейтингов по городам и регионам России, подтвердив высокий уровень развития экономики и технологий, эффективность работы столичных властей по улучшению инвестиционного климата и качества жизни населения, экологической ситуации в городе.

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