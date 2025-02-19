Багреева: Москва возглавила 30 национальных регионов по итогам 2024 года

По итогам 2024 года Москва возглавила 30 национальных рейтингов по городам и регионам России, подтвердив высокий уровень развития экономики и технологий, эффективность работы столичных властей по улучшению инвестиционного климата и качества жизни населения, экологической ситуации в городе.