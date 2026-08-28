Канализационный потоп на улице Авиационной в Тамбове устранён

На канализационном коллекторе в районе дома №141 по улице Авиационной устранили засор. Работы были проведены всего за два дня после того, как общественники направили официальное обращение в надзорное ведомство.
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