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Новости Тамбова

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Канализационный потоп на улице Авиационной в Тамбове устранён

Канализационный потоп на улице Авиационной в Тамбове устранён

На канализационном коллекторе в районе дома №141 по улице Авиационной устранили засор. Работы были проведены всего за два дня после того, как общественники направили официальное обращение в надзорное ведомство.

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