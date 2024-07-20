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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ди Джей Стюард реализовал 8 трехочковых и набрал 37 очков в победном матче с «Атлантой»

Ди Джей Стюард реализовал 8 трехочковых и набрал 37 очков в победном матче с «Атлантой»

Защитник «Буллс» набрал 37 очков, реализовав 11 из 19 с игры, включая 8 из 14 из-за дуги, и 7 из 7 с линии штрафных.

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