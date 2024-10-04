В МЧС назвали две возможные причины пожара на пермской нефтебазе

Ранее в МЧС сообщили, что пожар ликвидирован на площади 10 тыс. кв. м.<strong>Дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания на территории частной базы по хранению нефтепродуктов в деревне Осенцы в Пермском крае, <a href="https://t.