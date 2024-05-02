Поворот в деле о смерти Диего Марадоны. Что могло стать причиной

Подготовлен новый экспертный отчет о причинах смерти Диего Марадоны. За месяц до начала судебного процесса против врачей и сиделок Марадоны представлено новое экспертное заключение, согласно которому аргентинец умер от внезапного сердечного приступа, который невозможно было предвидеть, сообщает Noi.