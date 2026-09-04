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Источник: «Спартак» оценивает Солари в 15 млн евро, но не продаст игрока в это трансферное окно

Источник: «Спартак» оценивает Солари в 15 млн евро, но не продаст игрока в это трансферное окно

Бразильский журналист Пабло Оливейра на своей странице в соцсети X опубликовал слова источника из России, который ответил на вопрос об интересе «Васко да Гама» к вингеру «Спартака» Пабло Солари.

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