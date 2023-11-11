О чем говорят женщины, но мужчины упорно их не слышат

Ну, расскажите, а какой ей нужен секс, конкретно, по-вашему? Какие у него параметры?

Элина Морозова

Проще сказать какой не нужен. Такой, как вы пропагандируете. Потому и подают женщины на развод, раз уж вы ставите секс во главу угла.