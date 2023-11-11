1. От хорошего мужчины женщина не уходит. Хороший это то, с которым конкретной женщине хорошо, а не то, что мужчины любят называть "аленем".
О чем говорят женщины, но мужчины упорно их не слышат
Комментарии
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В
Воробей
Ну, расскажите, а какой ей нужен секс, конкретно, по-вашему? Какие у него параметры?
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1 час.
Элина Морозова
Проще сказать какой не нужен. Такой, как вы пропагандируете. Потому и подают женщины на развод, раз уж вы ставите секс во главу угла.
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1 час.
В
Воробей
А, понятно. Вы - асексуалка, она же фригидка. Вполне уместно. ))
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12 мин.
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