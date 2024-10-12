Убийство 16-летнего подростка в Талгаре: ночью сгорел дом потерпевших

В ночь на 12 октября сгорел дом семьи погибшего в Талгаре Шерзата Болата. Глава республиканского общественного объединения «Общественный контроль и мониторинг» Саида Таукелева написала в Instagram, что ей о ЧП сообщили родные потерпевших.
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