Иркутянин продавал жителям Забайкалья несуществующие автомобили и мотоциклы

Полиция задержала ранее судимого 37-летнего жителя Иркутска. Его подозревают в мошенничестве. По данным УМВД по Забайкальскому краю, мужчина размещал в соцсетях объявления о продаже автомобилей и мотоциклов различных марок.
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