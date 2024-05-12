Силы ПВО пресекли новые удары беспилотниками и ракетами по четырем регионам РФ

Минувшей ночью пресечены новые попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и оперативно-тактических ракет (ОТР) «Точка-У» по объектам на территории РФ.
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