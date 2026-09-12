WSJ: ИИ-агенты OpenAI стояли за кибератакой на сервис для программистов

«Нападение» на сервис для программистов RubyGems, которое произошло в мае, совершили ИИ-преступники компании OpenAI, заявила газета The Wall Street Journal.
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