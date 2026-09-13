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Спаллетти о 2:3 с «Сассуоло»: «Ювентус» шел в атаку слишком большим количеством, теряя баланс и оставляя зоны. Игроки чересчур буквально восприняли то, о чем я просил, возможно»

Главный тренер « Ювентуса » Лучано Спаллетти высказался о поражении от « Сассуоло » (2:3) в 4-м туре Серии А .

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