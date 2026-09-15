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Видеоигры омолаживают мозг на 14 лет. Результаты исследований 500 тысяч человек

Видеоигры омолаживают мозг на 14 лет. Результаты исследований 500 тысяч человек

Нейробиологи из канадского Западного университета выяснили, что компьютерные игры вовсе не утомляют разум — как раз наоборот.

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