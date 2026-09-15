Видеоигры омолаживают мозг на 14 лет. Результаты исследований 500 тысяч человек

Нейробиологи из канадского Западного университета выяснили, что компьютерные игры вовсе не утомляют разум — как раз наоборот.
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полмиллиона оторванных от реальности странных существ если не сказать дебилов -чем тут хвастать ..бред полный