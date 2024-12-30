Трэй Янг набрал 34 очка и 10 передач, «Атланта» разгромила «Торонто»

Разыгрывающий записал на свой счет 34 очка и 10 передач, «Атланта» разгромила «Торонто» (136:107). За 32 минуты Янг реализовал 10 из 21 с игры, включая 7 из 13 из-за дуги, а также 7 из 7 с линии.