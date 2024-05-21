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Воронежские новости

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Воронежские детаты и судьи не смогут уехать за границу, не уведомив ФСБ за месяц

Воронежские детаты и судьи не смогут уехать за границу, не уведомив ФСБ за месяц

Владимир Путин внес дополнения в законодательство, в соответствии с которыми лица, имеющие доступ к секретным государственным данным, теперь обязаны предоставить уведомление ФСБ и Службе внешней разведки за месяц до предполагаемой поездки за пределы страны.

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