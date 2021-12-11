За сутки в России подтверждено 30 288 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3140 2 Санкт-Петербург 2045 3 Московская область 1833 4 Самарская область 733 5 Краснодарский край 721 6 Красноярский край 719 7 Пермский край 680 8 Свердловская область 661 9 Ростовская область 649 10 Воронежская область 641 11 Челябинская область 623 12 Иркутская область 602 13 Нижегородская область 577 14 Омская область 570 15 Республика Башкортостан 559 16 Алтайский край 517 17 Хабаровский край 510 18 Саратовская область 492 19 Приморский край 463 20 Ставропольский край 450 21 Волгоградская область 400 22 Новосибирская область 389 23 Ленинградская область 377 24 Тверская область 363 25 Кемеровская область 356 26 Липецкая область 355 27 Вологодская область 355 28 Пензенская область 349 29 Архангельская область 340 30 Белгородская область 320 31 Республика Крым 308 32 Забайкальский край 307 33 Ульяновская область 305 34 Тюменская область 305 35 Владимирская область 299 36 Ярославская область 273 37 Республика Коми 266 38 Амурская область 262 39 Республика Карелия 254 40 Орловская область 253 41 Кировская область 250 42 Оренбургская область 247 43 Астраханская область 239 44 Республика Саха (Якутия) 238 45 Тульская область 237 46 Республика Бурятия 236 47 Брянская область 234 48 Томская область 230 49 Тамбовская область 219 50 Рязанская область 215 51 Смоленская область 205 52 Ханты-Мансийский автономный округ 204 53 Ивановская область 200 54 Калужская область 199 55 Новгородская область 193 56 Калининградская область 192 57 Удмуртская Республика 190 58 Республика Татарстан 189 59 Курганская область 187 60 Псковская область 177 61 Сахалинская область 170 62 Севастополь 165 63 Костромская область 165 64 Мурманская область 158 65 Республика Дагестан 153 66 Курская область 145 67 Республика Мордовия 141 68 Республика Хакасия 140 69 Республика Чувашия 140 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 126 71 Республика Марий Эл 121 72 Республика Адыгея 114 73 Кабардино-Балкарская Республика 98 74 Республика Ингушетия 82 75 Республика Северная Осетия-Алания 81 76 Чеченская Республика 81 77 Карачаево-Черкесская Республика 70 78 Камчатский край 51 79 Республика Тыва 45 80 Республика Алтай 36 81 Еврейская автономная область 35 82 Магаданская область 32 83 Республика Калмыкия 18 84 Ненецкий автономный округ 12 85 Чукотский автономный округ 7 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 986 967 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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