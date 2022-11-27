Алекс Карузо может не сыграть с «Ютой» из-за травмы голеностопа

Защитник «Чикаго» Алекс Карузо не смог доиграть встречу с «Оклахомой» (119:123) из-за травмы. По словам, главного тренера «Буллс» Билли Донована, баскетболист повредил голеностоп и может пропустить следующий матч против «Юты» в понедельник.
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