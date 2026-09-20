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Регионы России

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В Монреале разгромлены здания ИИ-компаний в знак протеста

В Монреале разгромлены здания ИИ-компаний в знак протеста

В начале недели в Монреале были разгромлены два здания, связанные с компаниями и организациями в сфере искусственного интеллекта.

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