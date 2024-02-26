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Участников СВО освободят от уплаты процентов по потребительским кредитам

Участников СВО освободят от уплаты процентов по потребительским кредитам

Правительство России на заседании комиссии по законопроектной деятельности (КЗД) одобрило инициативу Министерства финансов освободить участников спецоперации от уплаты процентов по потребительским кредитам, – сообщают в понедельник, 26 февраля, «Известия».

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