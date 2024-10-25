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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Недели родительской любви´.

´Недели родительской любви´.

Две важные даты подарила нам осень: День матери - 14 октября и День отца - 21 октября. В течение ´недели родительской любви´ в отделе загса Бобруйского горисполкома звучали теплые и добрые слова поздравлений для счастливых мам и пап, обратившихся за регистрацией рождения.

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