Две важные даты подарила нам осень: День матери - 14 октября и День отца - 21 октября. В течение ´недели родительской любви´ в отделе загса Бобруйского горисполкома звучали теплые и добрые слова поздравлений для счастливых мам и пап, обратившихся за регистрацией рождения.
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