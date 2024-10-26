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Пятый канал

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В Сети распространились ориентировки на сбежавших из колонии в Липецкой области

В Сети распространились ориентировки на сбежавших из колонии в Липецкой области

В сети распространились фотографии, предварительно, заключенных, которые сбежали сегодня утром из исправительной колонии № 2 в Липецкой области, а также информация о статьях, за которые они были лишены свободы.

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