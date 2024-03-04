Мастер-класс по живописи маслом «Пионы»

На занятии в просторной светлой студии ученики познакомятся с хитростями рисования масляными красками, освоят основы композиции и теории цвета, научатся держать в руках кисти и наносить тончайшие слои краски или смелые мазки на холст.
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