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Газета.ру

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Спасатель Щетинин: мусор на участке можно сжигать только в яме или бочке

Спасатель Щетинин: мусор на участке можно сжигать только в яме или бочке

Прежде чем сжигать мусор на даче, необходимо правильно подготовить место для костра. Об этом в беседе с "Радио 1" сообщил заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.

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