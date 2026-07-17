Спасатель Щетинин: мусор на участке можно сжигать только в яме или бочке

Прежде чем сжигать мусор на даче, необходимо правильно подготовить место для костра. Об этом в беседе с "Радио 1" сообщил заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.
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