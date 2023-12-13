Алексей Гаврилов о камбэке года: «Я уверен, что «Букины» не просто повторят успех, а превзойдут «Счастливы вместе»

Российский актер, продюсер и предприниматель Алексей Гаврилов, известный широкой публике по роли Гоши Рудковского в сериале «Универ» и ситкоме «СашаТаня», рассказал «ФедералПресс» о долгожданном возвращении «Букиных», атмосфере во время съемок, итогах уходящего года и желанных ролях.