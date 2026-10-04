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У Хави 2 победы и 2 ничьих в 4 матчах во главе сборной Нидерландов. Команда лидирует в группе Лиги наций

Хави выиграл 2 из 4 матчей во главе сборной Нидерландов. Сегодня «оранжевые» обыграли Сербию в 4-м туре Лиги наций (2:1).

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