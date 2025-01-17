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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брайан Уиндхорст: «Лу Дорт неприкосновенен из-за того, что он проделывает с игроками типа Донована Митчелла»

«Я хвалил Донована Митчелла за то, что он позволяет игрокам вокруг себя расти, но в этом матче он не справился с ролью лидера, в чем признался сам.

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