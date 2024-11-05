Стало известны сроки начала богослужений в главном воинском храме ЮВО

Богослужения в новом здании главного воинского храма Южного военного округа (ЮВО), возводимого в Ростове-на-Дону, должны начаться уже в мае 2025 года, сообщает 5 ноября пресс-служба губернатора Ростовской области.
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