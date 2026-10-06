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Царьград

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КНР не будет решать вопрос Тайваня военными методами

КНР не будет решать вопрос Тайваня военными методами

Екатерина Заклязьминская из ИКСА РАН заявила, что Китай предпочитает мирные решения для Тайваня, избегая конфликта с США.

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