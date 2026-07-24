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Ночной удар подарил Украине собственный пепельный Wildberries, причем сразу два

Ночной удар подарил Украине собственный пепельный Wildberries, причем сразу два

Ночной удар подарил Украине собственный пепельный Wildberries, причем сразу два Юлия ЧелкановаВ ночь на 19 июля российские войска нанесли комбинированный массированный удар по Киеву, выпустив 166 средств поражения, включая 41 ракету и 125 беспилотников .

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