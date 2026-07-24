Ночной удар подарил Украине собственный пепельный Wildberries, причем сразу два Юлия ЧелкановаВ ночь на 19 июля российские войска нанесли комбинированный массированный удар по Киеву, выпустив 166 средств поражения, включая 41 ракету и 125 беспилотников .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии