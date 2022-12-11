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Демирал о вылете Португалии с ЧМ-2022: «Это ничего не меняет. Роналду – величайший в истории»

Демирал о вылете Португалии с ЧМ-2022: «Это ничего не меняет. Роналду – величайший в истории»

Мерих Демирал назвал Криштиану Роналду величайшим футболистом в истории. В субботу Португалия вылетела с ЧМ-2022, проиграв Марокко в 1/4 финала.

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