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Царьград

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В ДТП под Таганрогом погиб водитель: трое столкнулись лоб в лоб

В ДТП под Таганрогом погиб водитель: трое столкнулись лоб в лоб

На западном подъезде к Таганрогу утром 11 октября 37-летний водитель «ВАЗ-21101» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-21053» и Audi A4 Avant.

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