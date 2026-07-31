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В Валдае задержали ещё одного взяткодателя, радевшего за мигрантов-нелегалов

В Валдае задержали ещё одного взяткодателя, радевшего за мигрантов-нелегалов

Спустя десять дней после задержания при передаче взятки инженера одной из организаций, занимающейся строительством на территории воинского подразделения (об этом мы рассказали в публикации от 22 июля «Валдайский округ: снова «миграционный вопрос», снова «дачка»), в Валдае задержан его «коллега» – один из руководителей другой строительной организации.

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