В Валдае задержали ещё одного взяткодателя, радевшего за мигрантов-нелегалов

Спустя десять дней после задержания при передаче взятки инженера одной из организаций, занимающейся строительством на территории воинского подразделения (об этом мы рассказали в публикации от 22 июля «Валдайский округ: снова «миграционный вопрос», снова «дачка»), в Валдае задержан его «коллега» – один из руководителей другой строительной организации.