Бывшего гендиректора Abercrombie & Fitch Майка Джеффриса обвиняют в сексуальной эксплуатации мужчин

2 октября бывшему генеральному директору марки Abercrombie & Fitch Майку Джеффрису и его партнёру Мэтью Смиту предъявили обвинения в сексуальной эксплуатации мужчин на мероприятиях, которые они проводили по всему миру с 2009 по 2015 год.