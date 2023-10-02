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Бывшего гендиректора Abercrombie & Fitch Майка Джеффриса обвиняют в сексуальной эксплуатации мужчин

Бывшего гендиректора Abercrombie & Fitch Майка Джеффриса обвиняют в сексуальной эксплуатации мужчин

2 октября бывшему генеральному директору марки Abercrombie & Fitch Майку Джеффрису и его партнёру Мэтью Смиту предъявили обвинения в сексуальной эксплуатации мужчин на мероприятиях, которые они проводили по всему миру с 2009 по 2015 год.

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