«Открытие Авто»: В августе на покупку новых автомобилей россияне потратили 344 млрд рублей

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* по итогам августа 2023 года.
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